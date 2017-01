Donald Trump: Presedintele Mexicului sa-si anuleze vizita in SUA daca nu vrea sa plateasca pentru zidul de la frontiera

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

"SUA au un deficit comercial de 60 de miliarde de dolari cu Mexicul. A fost un acord unilateral inca de la inceputul NAFTA, cu un numar masiv de locuri de munca si companii pierdute. Daca Mexicul nu vrea sa plateasca pentru zidul atat de necesar, atunci ar fi mai bine sa anuleze vizita programata", a scris Trump pe Twitter. Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri seara directivele pentru construirea unui zid la granita cu Mexic , masura promisa in campania electorala, si pentru limitarea fondurilor federale acordate "oraselor si statelor sanctuar", care protejeaza imigrantii ilegali.Mai exact, Trump a semnat doua ordine executive in timpul unei vizite in cadrul Departamentului de Securitate Nationala, unul dintre ele vizand construirea unui zid de-a lungul granitei cu Mexicul, granita cu o lungime de circa 3.200 km, iar celalalt pentru a opri acordarea de granturi federale catre orasele si statele "sanctuar", in mare parte guvernate de democrati si care gazduiesc imigranti ilegali.In orase precum San Francisco, oficialii locali, adesea democrati, refuza sa coopereze cu autoritatile federale in cadrul actiunilor impotriva imigratiei ilegale."Poporul american nu va mai fi fortat sa finanteze aceasta nepasare fata de legile noastre", a declarat purtatorul de cuvant al casei Albe, Sean Spicer.Intr-un interviu acordat miercuri ABC News, Trump a anuntat ca va incepe in urmatoarele luni constructia zidului la granita dintre Statele Unite si Mexic, iar finantarea zidului va fi suportata de autoritatile mexicane.