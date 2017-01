Liderul de la Tiraspol a inaugurat la Moscova o reprezentanta permanenta a asa-zisei republici

Reprezentanta va fi condusa de Aleksandr Karaman. Acesta a devenit in 1991 primul asa-zis "vicepresedinte" al Transnistriei, functie pe care a ocupat-o pana in 2001. Din 2002 pana in 2011 a mai fost "reprezentant plenipotentiar" in Rusia si Belarus al liderului de atunci a administratiei de la Tiraspol, Igor Smirnov.Dupa alegerile din 2011 din regiunea transnistreana, Karaman a intrat in opozitie cu administratia condusa de Evgheni Sevciuk, iar dupa declansarea conflictului din Ucraina s-a mutat in Donbas, unde a devenit mai intai adjunct al sefului "Sovietului de Ministri" si mai apoi "ministru de externe" al republicii separatiste Donetk, arata sursa citata.In cadrul vizitei la Moscova, liderul regimului de la Tiraspol are programata o intalnire cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, responsabil pentru negocierile in problema transnistreana, precum si alte peste 15 intalniri cu oficialitati la diferite nivele.