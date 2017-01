Madeleine Albright, fost secretar de stat al SUA: Sunt gata sa ma inregistrez drept musulmanca

"Am fost crescuta in religia catolica, am devenit episcopaliana (enorias al Bisericii Anglicane in SUA, n.r.) si am descoperit ulterior ca familia mea este de origine evreiasca. Sunt gata sa ma inregistrez drept musulmanca in semn de solidaritate", a scris Albright pe contul sau de Twitter.Postarea lui Madeleine Albright rezoneaza cu atitudinea cunoscutei feministe Gloria Steinem, care a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca se va inregistra drept musulmanca in cazul in care va fi creat un astfel de registru cu caracter obligatoriu."Daca ii obligi pe musulmani sa se inregistreze, ne vom inregistra cu totii drept musulmani", a declarat Steinem in timpul marsului de protest al femeilor care a avut loc la Washington, atragand aclamatii zgomotoase.In timpul campaniei sale prezidentiale, Trump a pledat pentru suspendarea temporara a intrarii de musulmani pe teritoriul SUA si a declarat ca le va impune musulmanilor din SUA sa se inregistreze intr-o baza de date.Postarea lui Albright vine pe fondul informatiilor conform carora Trump va semna mai multe ordine executive, inclusiv o interdictie temporara pentru majoritatea refugiatilor si suspendarea de vize pentru cetateni provenind din sapte tari.Agentia AP informa miercuri ca proiectul de lege arata ca Trump intentioneaza sa suspende pentru 30 de zile eliberarea de vize pentru cetateni din sapte tari predominant musulmane si sa interzica primirea de refugiati sirieni in SUA.Aceste actiuni au loc in cadrul unei serii de decizii pe care Trump le-a luat in primele cateva zile ale presedintiei sale, inclusiv ordinele de miercuri de a construi un zid de-a lungul frontierei cu Mexicul si de a inaspri legile privind imigratia.