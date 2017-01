Reportaj New York Times in San Francisco, orasul fara copii

New York Times trece in revista cauzele care au dus la cea mai mica proportie a copiilor din totalul populatiei comparat cu restul SUA: doar 13%. Printre ele se numara faptul ca orasul este "structural ostil familiilor", dupa cum il descrie un miliardar din IT: costuri prohibitive cu locuinta, proiectele imobiliare cu apartamente mici, sistemul scolar de calitate indoielnica, dar si numarul mare de cupluri gay, care nu au copii (San Francisco este unul dintre orasele cele mai prietenoase cu comunitatea LGBT).Reporterii New York Times descriu strazile si cartierele linistite, nederanjate de strigatele si jocurile copiilor, care transforma orasul plin de angajati in companii IT de top intr-o localitate-fantoma.