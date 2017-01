Adolescenta germano-marocana de 16 ani, condamnata la 6 ani de inchisoare pentru ca a ranit grav un politist in Hanovra

Un tribunal german a condamnat, joi, la sase ani de inchisoare - cu executare - o adolescenta germano-marocana pentru ca l-a ranit grav pe un politist, cu un cutit, in februarie 2016, o infractiune comisa in sustinerea gruparii Statului Islamic, relateaza AFP, citata de News.ro





Tribunalul a declarat-o pe Safia S. vinovata de "tentativa de crima, lovituri si ranire si sustinerea unei organizatii teroriste straine", potrivit unui comunicat al Tribunalului din Celle (nord), care a judecat-o - cu usile inchise - pe tanara in varsta de 16 ani incepand din octombrie.





"Prin aceasta fapta, ea a vrut sa sustina asa-zisul Stat Islamic", se arata in comunicat.





Curtea a condamnat totodata la doi ani si jumatate de inchisoare, cu executare, un cetatean germano-sirian in varsta de 20 de ani, Mohamed Hasan Kharsa, pentru ca nu a denuntat intentiile criminale ale adolescentei, in varsta de 15 ani la momentul comiterii faptei.





Safia S. a fost arestata dupa ce a injunghiat in gat un politist, in Gara din Hanovra, pe 26 februarie. Acuzata a actionat in timpul unui control de identitate. In opinia acuzarii, ea a "provocat" controlul cu scopul de a comite crima, dar a fost imobilizata.





Inainte de fapte, Safia S. era deja cunoscuta politiei. Aceasta a interogat-o dupa ce mama ei s-a dus sa o caute la Istanbul, in ianuarie 2016, cand incerca sa se alature jihadistilor din Statul Islamic in Siria.





La intoarcere, politia i-a confiscat telefonul. Anchetatorii au gasit in telefon instructiuni in araba in vederea comiterii unui "atac martir", insa acestea au fost traduse abia in martie, dupa agresiunea de la Hanovra.





In telefonul ei a fost gasit, de asemenea, un mesaj trimis co-acuzatului, in care ea isi exprima bucuria fata de atacurile de la Paris de pe 13 noiembrie 2015.





Este "cea mai frumoasa zi din viata mea, fie ca Allah sa ne binecuvanteze leii care actionau ieri la Paris", scria ea.