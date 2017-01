Trump spune ca este absolut convins ca simularea inecului functioneaza, dar va lasa pe altii sa decida. Reactii prompte din partea Marea Britanii si a NATO

„Trump a spus intr-un interviu pentru ABC de miercuri seara ca se va bizui pe sfaturile directorului CIA, Mike Pompeo, si ale secretarului apararii, James Mattis, printre altii privind folosirea acestei tehnici ilegale.„Si daca nu vor vrea sa o faca, e in regula. Si daca vor vrea sa o faca voi lucra pentru a se face. Vreau sa fac tot ce este posibil in limitele a ceea ce ni se permite, daca este legal. Daca eu cred ca functioneaza? Sunt absolut convins ca functioneaza”, a spus presedintele SUA.„Vreau sa-mi tin tara in siguranta.Cand ei impusca si taie capetele alor nostri si altor oameni, cand ei taie capetele oamenilor pentru ca sunt crestini in Orientul Mijlociu, cand ISIS face lucruri de care nimeni nu a mai auzit din Evul Mediu si pana acum ... as fi puternic in favoarea simularii inecului? In ceea ce ma priveste trebuie sa luptam cu foc impotriva focului”, a afirmat presedintele american.Intrebat despre aceste declaratii, purtatorul de cuvant al premierului Theresa May a spus ca Marea Britanie nu sustine tortura sau tratamentele inumane, adaugand ca relatia stransa cu SUA permite schimburi sincere de pareri in domeniile in care sunt in dezacord. May este pe drum spre SUA si se va intalni vineri cu Trump.O reactie similara a venit si din partea sefului Aliantei Nord-Atlantice.NATO va respecta normele de drept internațional care interzic tortura, a subliniat joi, la Bruxelles, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, potrivit DPA, citata de Agerpres.