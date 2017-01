​​EXCLUSIV Mesaje puternice pentru Romania de la doua nume grele din administratia Trump. Ce spun Rex Tillerson, propus secretar de Stat, si James Mattis, propus secretar al Apararii, despre lupta anticoruptie si statul de drept

Redam integral raspunsul in varianta engleza transmis de Rex Tillerson senatorului democrat Ben Cardin: “Romania is an important ally, and I fully agree that anti-corruption and rule of law should continue to underpin our relationship. I look forward to working with the Romanian government on these issues if confirmed.” - “Romania este un aliat important, si sunt total de acord ca anti-coruptia si statul de drept trebuie sa reprezinte fundamentul relatiei noastre. Astept sa lucrez guvernul Romaniei pe aceste teme daca voi fi confirmat in functie”.

Redam integral raspunsul in varianta engleza transmis de James Mattis senatorilor democrati la o intrebare similara formulata de senatorul John McCain: “Yes. Romania's anti-corruption and rule of law efforts have been strong, even to an extent that it is a regional leader in this regard. Nevertheless, threats to progress continue and reform must remain a priority.” - “DA, eforturile Romaniei in domeniul anti-coruptiei si statului de drept sunt puternice, mergand pana acolo incat este lider regional in acest domeniu. Totusi, amenintari la adresa procesului continua sa existe iar reformele trebuie sa ramana o prioritate”.

Intrebat suplimentar daca misiunea americana de la baza americana Mihail Kogalniceanu va continua avand in vedere contributile Romaniei in Irak si Afganistan, Rex Tillerson a spus ca recunoaste contributia “valoroasa a Romaniei” la securitatea comuna, inclusiv “rolul important al bazei aeriene de la Mihail Kogalniceanu”.Intrebat daca Statele Unite isi vor mentine pozitia in ce priveste rolul scutului de la Deveselu, Rex Tillerson a raspuns: “Iranul reprezinta o amenintare serioasa la adresa securitatii Statelor Unite si a aliatilor Europeni. Este vital sa avem capacitatile defensive adecvate, si pretuiesc rolul de gazda pe care Romania il joaca pentru sistemul de rachete defensive Aegis Ashore. Daca voi fi confirmat in functie, voi sustine in continuare angajamentul nostru de a avea desfasurate sistemele de aparare adecvate pentru a apara Romania si pe ceilalti aliati NATO”.Cei doi secretari de stat nominalizati ar urma sa-si preia oficial functia in cursul acestei saptamani.