Proiectul de lege al guvernului britanic pentru declansarea Brexitului, publicat joi

Parlamentul are programata inceperea dezbaterilor pe proiect martea viitoare. Curtea Suprema a Marii Britanii a hotarat definitv marti ca Guvernul are nevoie de aprobarea parlamentului de la Londra pentru a declansa procedura de iesire din UE.Cel mai inalt for judiciar britanic a respins argumentul guvernului, ca premierul Theresa May poate sa-si foloseasca puterile executive cunoscute drept „prerogativa regala” pentru a invoca Articolul 50 si a incepe cei doi ani de discutii pentru despartirea de UE.Theresa May a pledat, pe 17 ianuarie, pentru o ruptura "clara si neta" de UE in cadrul Brexitului. Ea a confirmat ca va declansa oficial pana la sfarsitul lui martie procesul de iesire, ceea ce va permite inceperea negocierii unui acord de separare cu Bruxelles-ul.