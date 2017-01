Economia britanica a crescut peste asteptari si continua sa sfideze asteptarile pesimiste

Economia Marii Britanii a crescut peste asteptari in trimestrul patru al anului 2016, cu 0,6%, continuand sa contrazica asteptarile ca votul pentru Brexit din iunie va incetini avansul, potrivit datelor publicate joi de Biroul National de Statistica, transmite Bloomberg, citat de News.ro.





Evolutia marcheaza al 16-lea trimestru consecutiv de crestere economica si este peste ritmul de 0,5% anticipat de analisti.





Cresterea a fost sustinuta de servicii si ajutata de cheltuielile de consum, dar nu si de productie si constructii, arata datele statistice.





Economia britanica inregistreaza performante peste asteptari dupa referendumul din iunie pentru Brexit, dar datele arata ca este mult prea dependenta de un singur sector. Sprijinul din partea consumatorilor ar putea scadea in 2017, din cauza deprecierii lirei sterline care accelereaza inflatia si reduce veniturile reale.





In termeni anuali, avansul PIB din trimestrul patru a fost de 2,4%.





Cu un avans de 0,6% in trimestru patru, economia a inregistrat o crestere de 2% in 2016, sub ritmul de 2,2% din 2015 si cel mai lent dupa 2013. Analistii anticipeaza pentru 2017 o crestere economica de numai 1,2%.