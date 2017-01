Merkel, la egalitate in sondaje cu rivalul socialist Schulz cu opt luni inainte de alegeri

Sondajul Infratest, realizat pentru televiziunea ARD, realizat miercuri, ii coteaza pe ambii cu 41%, sprijinul pentru Merkel fiind in scadere cu 2% fata de cercetarea din septembrie, iar Schulz avand cinci procente in plus. SPD l-a nominalizat pe Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, sa candideze impotriva lui Merkel la alegerile din septembrie dupa ce Sigmar Gabriel a spus ca se da la o parte pentru a mari sansele partidului.Schulz va fi nominalizat oficial duminica.