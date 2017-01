Doua bombardiere rusesti cu capacitati nucleare au zburat in jurul Japoniei, in spatiul international

Bombardierele Moscovei au zburat in spatiul international.Stirea despre aceasta ultima provocare rusesca a venit la scurt timp dupa ce Pentagonul a anuntat ca noul secretar al apararii, James Mattis, ca face prima vizita in strainatate luna viitoare, in Japonia si Coreea de Sud.Un al treilea Tu-95 a decolat din estul Rusiei, de langa Oceanul Pacific, dar nu a zburat in jurul Japoniei, ci a actionat ca „releu de comunicatii” pentru celelalte doua bombardiere.NORAD a transmis printr-un comunicat de presa ca modificare nivelului de alerta nu este ceva „neobisnuit” ca raspuns la „exercitii sau evenimente reale”.Toate cele trei bombardiere strategice rusesti au decolat din orasul de coasta Anadyr de pe coasta Pacificului si s-au intors la baza aeriana Ukrainka sin estul Rusiei, la circa 1.500 km de Japonia.Trei aeronave de realimentare IL-78 si doua avioane radar si de comunicatii Beriev A-50 au fost si ele parte a armadei aeriene rusesti, mai scrie Fox News.