Trump: Lumea este intr-o dezordine completa

"Nu este o interdictie impotriva musulmanilor, dar aceasta priveste tari care au mult terorism", a afirmat noul presedinte al SUA intr-un interviu difuzat de ABC.





"Nu vreau terorism in aceasta tara", a adaugat el, refuzand sa precizeze lista tarilor care ar fi vizate de masurile respective, dar reafirmandu-si convingerea ca Europa a facut o "enorma eroare autorizand milioane de persoane sa se duca in Germania si in alte tari".





Potrivit unui decret intitulat "Protejarea natiunii de atacuri teroriste prin straini" si din care o copie a fost publicata de Washington Post, administratia americana se pregateste sa suspende pentru o luna sosirea pe teritoriul SUA a cetatenilor din sapte tari musulmane (Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen).





Intrebat daca nu se teme ca aceste decizii vor genera mai multa manie in lumea musulmana, noul presedinte american a raspuns:"Manie? Exista deja manie deplina. Cum ar putea sa existe mai multa?"





"Lumea este in dezordine (...). Lumea este manioasa", afirma el. " Noi nu ar fi trebuit sa mergem in Irak. Noi nu ar fi trebuit sa ne retragem in felul in care am facut-o. Lumea este intr-o dezordine completa", a spus el.