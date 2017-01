Diplomat fugit din Coreea de Nord: Elita tarii se intoarce impotriva lui Kim Jong-un

Thae Yong-ho a defectat in august anul trecut, iar din decembrie vorbeste cu presa si apare la televiziune pentru a discuta despre dezertarea sa si despre viata sa ca diplomat nord-coreean.„Cand Kim Jong-un a ajuns la putere, am sperat ca va lua decizii rezonabile si rationale pentru a scapa Coreea de Nord de saracie, dar curand am ajuns prada disperarii, vazand cum epura oficiali fara motive”, a spus Thae in prima sa conferinta de presa cu presa straina, ce a avut loc miercuri.„Mici dizidente sau critici la adresa regimului, pana recent de neconceput, au devenit tot mai frecvente. Trebuie sa stropim Coreea de Nord cu benzina si sa-i lasam pe nord-coreeni sa-i dea foc”, a spus Thae.Thae, 54 de ani, a spus ca a dezertat de la postul sau din Londra din cauza ca era nemultumit de conducerea lui Kim Jong-un. Cei doi fii si sotia su fugit impreuna cu el.