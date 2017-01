Un spion rus de top, banuit de implicare in spargerea serverelor Partidului Democrat din SUA, a fost arestat in Rusia

Arestarea lui Serghei Mikhailov reprezinta un eveniment rar pentru puterea rusa, care nu permite ca aparatul de securitate cibernetica sa apara intr-o asemenea maniera in viata publica.Mikhailov a lucrat pentru Centru de Informatii de Securitate al FSB - ramura de securitate cibernetica a agentiei implicata in operatiunea de hacking a alegerilor prezidentiale din Statele Unite. Insa, nu este clar daca arestarea oficialului in securitate cibernetica are vreo legatura cu atacurile, care au fortat administratia Obama sa expulzeze 35 de diplomati rusi si sa adopte o noua serie de sanctiuni economice impotriva unor aliati ai Kremlinului.De asemenea, o a doua persoana arestata in aceeasi operatiune este Ruslan Stoianov, care conduce departamentul de raspuns si de investigatii cibernetice de la Kaspersky Lab. Practic, Stoianov este unul dintre cei mai cunoscuti experti in securitate cibernetica din sectorul privat al Rusiei.Compania Kaspersky a confirmat arestarea expertului, insa a explicat ca acuzatiile lansate impotriva sa nu au nimic de a face cu operatiunile companiei, care este specializati in producerea de antivirusi si in asigurarea securitatii cibernetice.Totusi, arestarea celor doi experti care au cooperat anterior cu autoritatile ruse pentru inculparea unor hackeri arunca o lumina asupra legaturilor ¬bolnavicioase¬ dintre companiile de antivirusi, operatiunile de hacking si serviciile din Rusia.Analistii sustin ca exista dovezi care demostreaza ca serviciile de securitate ruse au recrutat persoane din randul hackerilor pentru a lansa atacurile cibernetice asupra Comitetului National Democratic si asupra campaniei lui Hillary Clinton.Mikhailov si Stoianov ar fi putut sa fie arestati pentru ca s-au implicat in aceasta colaborare periculoasa dintre hackeri si FSB.