VIDEO ​Incendii uriase in Chile, care au distrus 180.000 de hectare

Aproape 100 de incendii au ars 180.000 de hectare, au distrus sute de case, au transformat in cenusa scolile si au nimicit cirezi de vite sipodgorii.Efortul de stingere a flacarilor a dus la moartea a patru pompieri, dar serviciul de padurari spune ca 35 de focare inca sunt scapate de sub control.Guvernul a dispus trimiterea a peste 40 de elicoptere si avioane usoare pentru a ajuta, dar efortul este criticat, mai ales in conditiile in care serviciul forestier a admis ca jumatate din flotila sa aeriana este defecta.Franta, Peru, Mexic si Statele Unite au trimis ajutoare in lupta contra focului.Cel mai vizibil semn de sprijin a venit miercuri dimineata sub forma unui supertanker Boeing 747-400, care a venit dintr-o baza din Colorado pentru a efectua o operatiune de stingere a incendiilor finantata cu circa 2 milioane de dolari de o bogata chilianca, Lucy Ana Aviles, care traieste in SUA.