Presedintele Mexicului condamna ordinul lui Donald Trump de construire a unui zid la granita dintre SUA si Mexic: "Nu vom plati pentru zidul lui Trump!"

"Regret si condamn decizia Statelor Unite de a continua construirea zidului, care dupa ani de zile, in loc sa ne uneasca, ne desparte", a spus Pena Nieto intr-un mesaj video scurt pe contul sau de Twitter, scrie AFP.Presedintele mexican nu a precizat daca vrea sa anuleze intalnirea planificata cu magnatul republican pe 31 ianuarie adaugand ca asteapta intoarcerea unei delegatii la nivel inalt de la Washington, inainte de a lua o decizie "cu privire urmatorii pasi"."Mexicul nu crede in pereti. Am spus-o de mai multe ori. Mexicul nu va plati pentru nicun zid", a reactionat presedintele Mexicului inca de la promisiunea presedintelui american ca ii va face pe vecinii din sud sa plateasca pentru constructia zidului.Donald Trump a semnat miercuri un decret pentru lansarea proiectului de constructie a acestui zid despartitor pentru a stopa imigratia ilegala in Statele Unite.Consturile constructiei zidului de circa 3 200 de km lungime de la granita SUA Unite cu Mexic vor incepe pe bani americani, iar Mexicul ar urma sa plateasca la final. Constructia va costa intre 8 si 10 miliarde de dolari, estimeaza specialisti ai administratiei Trump.Pena Nieto a spus, de asemenea, ca a cerut celor 50 de consulatele ale Mexicului in Statele Unite sa se transforme "in avocati autentici ai migrantilor mexicani."In Mexic, pe tot parcursul zilei, liderii opozitiei i-au cerut lui Pena Nieto sa nu calatoreasca la Washington saptamana viitoare pentru a protesta astfel fata de proiectul zidului lui Trump.