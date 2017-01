Politia britanica a arestat un barbat suspectat de abuz rasial si amenintari cu moartea

Curtea Suprema a decis, marti, ca parlamentarii trebuie sa aprobe un act care ii ofera lui May autoritatea de a invoca articolul 50 din Tratatul de la Lisabona si sa inceapa procesul de doi ani de discutii in privinta divortului, sustinand cazul condus de managerul de investitii, Gina Miller.Miller a primit o serie de amenintari cu moartea, dar si mesaje, cu continut rasist si sexual, abuzive pe retelele de socializare, de cand provocarea ei legala a devenit din ce in ce mai mare, anul trecut, si a primit o acoperire negativa din partea ziarelor care sunt pro-Brexit.Miercuri, politia a declarat ca au arestat un barbat, in varsta de 50 de ani, in Knightsbridge, o zona de lux din Londra, suspectat de lansarea unor amenintari grave."Arestarea are legatura cu o plangere facuta la politie pe 6 noiembrie de catre o femeie in varsta de 51 de ani, in urma unor amenintari facute in mediul online" a declarat politia.Miller a confirmat pentru Reuters arestarea legata de abuzul cu care s-a confruntat.