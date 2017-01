Donald Trump ar avea in vedere redeschiderea inchisorilor secrete ale CIA (presa)

"Nu este un document al Casei Albe", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer. "Nu stiu de unde vine", a adaugat secreatul de presa al lui trump, fara a preciza daca este un text pregatit pentru presedinte.Proiectul de decret, de 3 pagini, a fost publicat de New York Times si Washington Post. Actul revoca decretele semnate de Barack Obama in ianuarie 2009 prin care a ordonat inchiderea inchisorii de la Guantanamo (inchidere blocata de Congres) si "inchisorile negre" ale CIA din afara tarii. De asemenea, prin intermediul decretelor, Obama a permis accesul Crusii Rosii la toti detinutii din SUA si din lume si a pus punct utilizarii tehnicilor de interogare asemanatoare cu tortura.Proiectul de decret ce ar urma sa fie semnat de Trump nu ar declansa, pe cont propriu, redeschiderea inchisorilor CIA create in secret de George W. Bush la inceputul "razboiului contra terorismului" in mai multe tari (Romania, Polonia, Lituania, Afganistan, Thailanda).Insa ar deschide drumul pentru reinfiintarea lor, solicitand directorului Agentiei Nationale de Informatii sa prezinte recomandari cu privire la utilitatea lor.Decretul reitereaza interzicerea torturii, solicitand luarea in considerare a unei modificari a manualului de interogatii utilizat de armata americana si de CIA.