Trump a semnat decretul pentru proiectul zidului de la granita cu Mexic si vizeaza "orasele sanctuar" din SUA

Se estimeaza ca presedintele republican va lua masuri in urmatoarele zile pentru limitarea imigratiei ilegale, inclusiv prin ordine executive care sa restrictioneze accesul refugiatilor si care sa blocheze acordarea de vize persoanelor din mai multe state majoritar musulmane din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, precum Siria, sudan, Somalia, Irak, Libia si Yemen.Trump a semnat doua ordine executive in timpul unei vizite in cadrul Departamentului de Securitate Nationala, unul dintre ele vizand construirea unui zid de-a lungul granitei cu Mexicul, granita cu o lungime de circa 3.200 km, iar celalalt pentru a opri acordarea de granturi federale catre orasele si statele "sanctuar", in mare parte guvernate de democrati si care gazduiesc imigranti ilegali.In orase precum San Francisco, oficialii locali, adesea democrati, refuza sa coopereze cu autoritatile federale in cadrul actiunilor impotriva imigratiei ilegale."Poporul american nu va mai fi fortat sa finanteze aceasta nepasare fata de legile noastre", a declarat purtatorul de cuvant al casei Albe, Sean Spicer.Intr-un interviu acordat miercuri ABC News, Trump a anuntat ca va incepe in urmatoarele luni constructia zidului la granita dintre Statele Unite si Mexic,iar finantarea zidului va fi suportata de autoritatile mexicane.