Parlamentul European va investiga daca cetatenii europeni care au incercat sa obtina cetatenie britanica sau drept de sedere permanenta dupa votul de Brexit s-au lovit de "un zid birocratic"

Eurodeputatul liberal Sophie in 't Veld, liderul grupului liberal din PE, a declarat pentru publicatia britanica faptul ca intentioneaza sa infiinteze o comisie de lucru interpartinica ce va examina cazurile in care cetateni europeni s-au confruntat cu "un zid birocratic" in incercarile de a obtine cetatenia sau rezidenta permanenta.Ea intentioneaza sa formeze grupul de lucru dupa ce Theresa May declanseaza articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, incepand negocierile de Brexit. Totodata, Sophie in 't Veld va cere comisiei de libertati civile din PE, din care face parte, sa convoce la Bruxelles un reprezentant al guvernului britanic care sa raspunda in legatura cu cazurile cetatenilor europeni care considera ca au primit un tratament nedrept din partea statului au al angajatorilor britanici, ca urmare a votului de Brexit.