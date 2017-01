Scandal in Franta: Sotia lui Francois Fillon, acuzata ca a primit o jumatate de milion de euro de la cabinetul parlamentar al sotului ei, fara sa fi lucrat acolo

​Un fost colaborator al lui Fillon a declarat, pentru presa franceza, ca nu a lucrat niciodata cu sotia politicianului.Penelope Fillon ar fi fost platita pentru munca fictiva de sotul ei in perioada 1998-2002 si cel putin timp de 6 luni in 2012.Conservatorul Francois Fillon este candidatul dreptei la alegerile prezidentiale din Franta, programate pe 23 aprilie (primul tur) si 7 mai (turul II).Francois Fillon a fost ales pentru prima data in Parlament in anul 1981.