Oficial BCE: Abordarea lui Donald Trump in comertul international risca sa atraga reactii simetrice

Abordarea noului presedinte al SUA, Donald Trump, in materie de comert international indica o tendinta spre acorduri bilaterale, cu riscul atragerii unor reactii negative simetrice din partea tarilor lasate in afara, avertizeaza Peter Praet, economistul-sef al Bancii Centrale Europene (BCE), potrivit Mediafax.

"Cred ca este necesara multa grija, deoarece istoria ne arata ca atunci cand mergi intr-o directie celelalte tari vom merge in directia opusa, astfel ca vor aparea riscuri de reactii simetrice in comertul mondial", a declarat Peter Praet, citat de site-ul agentiei Reuters.

Noul presedinte al SUA, Donald Trump, a decis retragerea tarii din Acordul de Parteneriat Transpacific (TPP). In plus, Donald Trump, criticat pentru abordarea protectionista in domeniul comertului international, a transmis Mexicului si Canadei intentia de renegociere a Acordului comercial nord-american (NAFTA).

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Administratia Donald Trump, dar vicecancelarul Sigmar Gabriel a denuntat accentele "nationaliste" ale noului lider american, avertizand ca UE nu va fi obedienta, nu se teme si ar putea imbunatati relatiile cu China si Asia.

Germania va avea nevoie de o noua strategie economica, orientata spre Asia, in cazul in care Administratia Donald Trump va initia un razboi comercial cu China, a avertizat zilele trecute vicecancelarul Sigmar Gabriel, criticand abordarea protectionista a presedintelui Donald Trump.