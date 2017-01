Iran, Rusia si Turcia, acord comun de incetare a focurilor in Siria

In document se mai arata ca in cadrul mecanismului se va asigura si prevenirea unor eventuale provocari si determinarea cu precizie a modului in care va functiona acordul de incetare a focului.La finalul convorbirilor derulate in Kazahstan, la Astana, oficialii de la Moscova, Teheran si Ankara si-au declarat, de asemenea, sustinerea fata de intentia gruparilor armate din cadrul opozitiei siriene de a participa la urmatoarea runda a negocierilor de pace de la Geneva, care vor avea loc in data de 8 februarie.Rebelii sirieni au anuntat ca nu sunt multumiti de concluziile din document. Un membru al delegatiei Opozitiei a explicat, pentru Reuters, motivele care le-au provocat nemultumirea."Iranul este varful de lance in cadrul a numeroase ofensive cu caracter militar care au fortat mii de sirieni sa isi paraseasca domiciliile si care au dus la varsare de sange. Acest comunicat ii legitimeaza Iranului acest rol", a spus oficialul, sub protectia anonimatului.Un alt membru al grupului care ii reprezinta pe rebelii sirieni a spus ca opozitia nu va sustine comunicatul pentru ca Turcia a avut o prestatie slaba in cadrul negocierilor si nu a fost capabila sa promoveze pozitia rebelilor. Oficial, seful delegatiei acestora, Mohammed Alloush, a spus ca are rezerve cu privire la textul declaratiei comune si a relatat ca rebelii au facut o propunere de incetare a focului separata."Rusii au trecut de la rolul de parte in conflict la postura din care fac eforturi sa devina un garant. Intampina numeroase obstacole din partea Hezbollah, a Iranului si a regimului", a spus Alloush. El a precizat ca se asteapta ca Rusia sa raspunda peste o saptamana la propunerea de incetare a focului formulata de rebeli si ca gruparile anti-guvernamentale nu vor accepta niciodata ca Iranul, care sustine regimul lui Bashar al-Assad, sa aiba un cuvant de spus in ce priveste viitorul Siriei.Delegatia ce reprezinta regimul de la Damasc a caracterizat negocierile de la Astana drept "un succes". Negociatorul-sef a declarat, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii, ca guvernul sirian sustine declaratia comuna transmisa de Iran, Rusia si Turcia. "Exista, in sfarsit, un document final asupra caruia toate partile s-au declarat de acord", a spus Bashar Ja'afari, potrivit Reuters.