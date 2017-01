In apropierea negocierilor privind NAFTA, Canada transmite Mexicului ca este pe cont propriu

"Ii iubim pe prietenii nostri mexicani, dar interesele nationale sunt pe primul loc. Abia apoi vine prietenia".Comentariile sunt unele dintre cele mai rigide facute pana acum de oficiali canadieni, din ce in ce mai convinsi ca Mexicul va suferi cele mai mari pagube in urma modificarilor aduse Acordului Nord-American de Comert Liber.Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, duminica, ca discutiile privind renegocierea NAFTA vor incepe in curand.Canada si Mexic trimit cea mai mare parte a exporturilor catre SUA.Sursele canadiene au mai adaugat ca inca nu s-a luat nicio decizie finala cu privire la modul de abordare al discutiilor privind NAFTA.