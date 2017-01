SUA: Trump semneaza ordine executive pentru accelerarea proiectelor a doua oleoducte controversate - Keystone XL si Dakota Access

Trump a semnat, de asemenea, o masura in vederea accelerarii examinarii din perspectiva mediului si aprobarii unor proiecte de infrastructura considerate prioritare in cadrul unui efort de a reconstrui aeroporturi, drumuri si poduri.El a declarat pentru presa ca "noi vom renegocia unele dintre prevederile" proiectului Keystone XL."Iar daca ei vor, vom vedea daca putem sa construim acest oleoduct - o multime de locuri de munca, 28.000 de locuri de munca, locuri de munca bune in constructii", a adaugat el.De asemenea, presedintele american a declarat ca oleoductul Dakota va fi "supus prevederilor si conditiilor negociate de noi".Ordinul cu privire la oleoducte "ii va aduce pe multi otelari ianpoi la munca", a apreciat el."Insistam mult ca, daca vom construi oleoducte in Statele Unite, conductele sa fie facute in Statele Unite", a subliniat Trump.Administratia Barack Obama a oprit la sfarsitul lui 2015 proiectul Keystone, care urmeaza sa transporte titei din Canada la rafinarii de la Golful Mexic.De asemenea, armata a decis anul trecut, in urma unor proteste ale amerindienilor, sa caute rute alternative in vederea construirii oleoductului Dakota.Organizatii pentru apararea mediului au reactionat imediat cu furie la anuntul privind semnarea de catre Trump a celor doua ordine executive.Sierra Club a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca "va face tot ceea ce va putea pentru a opri" cele doua proiecte.Trump a promis in campanie un "plan energetic care sa puna America pe primul loc" si sa restabileasca industria carbunelui.