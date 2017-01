Sigmar Gabriel renunta la cursa pentru cancelar din 2017, cedand locul lui Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului European

Corespondenta din Germania

El pare hotarat sa termine „lunga domnie“ a Angelei Merkel. Mai vrea, cu energia, popularitatea si dibacia sa politica, amplificate la Bruxelles, sa sparga pragul momentan de 20%, de care se impiedica SPD. Cu Gabriel varf de lance, acest lucru nu s-ar fi intamplat niciodata, electoratul roz, rosu sau verde fugind buluc in bratele lui Mutti, adica a candidatului „negru”, crestin-democrat.In cercurile sale si la nivel european, Schulz se bucura de multa simpatie si incredere. E o baza pe care se poate cladi si la nivel de politica interna germana. Preluand mandatul oferit de partidul social-democrat, Schulz va trebui sa se afirme pe scena politica nationala, abordand spinoase teme ca piata muncii, pensiile, sanatatea. Si, desigur, sa ia in coarne spinoasa tema a integrarii imigrantilor si a controlului fluxului de refugiati.Pana atunci, Schulz va trebui sa-si masoare puterile in cadrul alegerilor regionale din Saarland, Schleswig-Holstein si Nordrhein-Westfalen. Si va mai trebui sa lupte cu ceva: cu atacurile sub centura ale oponentilor politici, potentate de presa partizana acestora.Inca de anul trecut, doi reputati jurnalisti germani (Gabor Steingart, editorul publicatiei economice Handelsblatt si Jan Fleischhauer, editorialist la Spiegel-online) creau dezbaterea pe tema „poate Germania avea un cancelar fara BAC?“.Disputa era intre mitul elitelor la varful politicii si egalitatea de sanse in democratie. La acest aspect m-am referit pe larg in articolul de pe Hotnews „Cancelarul fara BAC - mission impossible?“ „Nu am avut pana acum... un sef de guvern fara bacalaureat, nu pentru ca educatia e sic, ci pentru ca functia – mai ales in vremurile hipercomplexitatii – nu cere Small Talk, ci Big Talk”, scria Steingart in ziarul sau.Cei doi ziaristi de elita erau suparati ca un self-made man ca Schulz, care vorbeste cursiv cateva limbi straine si a reusit sa ajunga la varful parlamentarismului european ar putea avea ambitia sa devina si cancelarul lor.