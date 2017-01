Seful Eurogroup: Daca Marea Britanie ar deveni paradis fiscal dupa Brexit ar fi "un pas nebunesc inapoi"

„Ar fi rau pentru Europa dar si rau pentru Anglia, rau pentru Regatul Unit, sa ajunga un fel de paradis fiscal langa coastele Europei”, a afirmat Jeroen Dijsselbloem, liderul Eurogroup, la televiziunea Dutch RTL.„In actualul climat, in care lucram indeaproape cu Marea Britanie pentru a combate evaziunea fiscala ar fi un pas nebunesc in spate”, a adaugat el.Dijsselbloem, care este si ministrul olandez de finante, a spus si ca a avut discutii cu banci cu baza la Londra care vor sa se mute in Olanda dupa Brexit, adaugand ca acestea nu au parut descurajate de regulile stricte din Olanda privind bonusurile bancare.