Comisia pentru comert international din Parlamentul European a aprobat acordul comercial CETA dintre UE si Canada; votul in plenul PE va avea loc pe 15 februarie

CETA este vazut drept un test pentru capacitarea Europei de a incheia viitoare acorduri comerciale si o contrapondere la protectionismul anticipat in urma alegerii lui Donald Trump ca presedinte ale Statelor Unite."Este mai mult decat un acord de liber schimb cu Canada. Este o declaratie despre cum ne raportam la restul lumii. Dorim mai degraba sa modelam, nu sa ne retragem din lume, cu atat mai mult dupa alegerea lui Trump", a afirmat Sorin Moisa, coordonator pentru CETA din partea grupului social-democratilor din PE, ai carui membri au fost divizati in privinta pactului.Pentru a intra in vigoare, CETA are nevoie sa fie aprobta in Parlamentul European, iar membrii comisiei pentru comert international au votat pentru in proportie de 25 la 15.In dezbaterile care au avut loc luni, sustinatorii CETA din comisie au avertizat in repetate randuri in privinta pericolului cresterii protectionismului sub Trump, care a retras deja SUA din Parteneriatul Trans-Pacific si intentioneaza sa renegocieze Acordul Nord American de Liber Schimb (NAFTA) cu Canada si Mexic.Comisarul pentru Comert Cecilia Malmstrom a spus europarlamentarilor ca statul canadian este un partener binevenit, intr-o perioada dificila si incerta."Avem un prieten si aliat important care pare, cel putin partial, ca se dezangajeaza de pe scena internationala, promovand mai putin comert si mai mult protectionism", a spus Malmstrom despre Statele Unite.UE si Canada au finalizat negocierile acum peste doi ani si au semnat tratatul in octombrie 2016, dar opozitia unei regiuni din Belgia l-a pus in pericol.Chiar daca Parlamentul European voteaza CETA, acesta va intra in vigoare doar provizoriu, cel mai probabil in martie sau aprilie, sub forma eliminarii unor taxe de import. CETA necesita si aprobarea parlamentelor nationale si a regiunilor belgiene.Sustinatorii acordului afirma ca acesta va creste comertul UE-Canada cu 20% si va contribui la economia europeana cu 12 miliarde de euro pe an, iar la cea canadiana cu 12 miliarde de dolari canadieni (9 miliarde dolari SUA).CETA si acordul mult mai amplu Parteneriatul Transatlantic pentru Comert si Investitii dintre UE si SUA (TTIP) s-au dovedit dificile, atragand critici din partea sindicatelor si unor grupuri care sustin ca vor da mai multa putere companiilor multinationale si vor duce la scaderea standardelor.