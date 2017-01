Mihai Ghimpu: Rusia are proiectul sau de a stopa unirea R. Moldova cu Romania, federalizarea Republicii

Fostul presedinte al Republicii Moldova, deputatul Mihai Ghimpu, a declarat marti, la Iasi, ca Federatia Rusa are in vedere, cu sprijinul noului presedinte, Igor Dodon, federalizarea Republicii Moldova si 'transnistrizarea Basarabiei'.





"Asa cum suntem noi, in orice zi putem sa ne trezim ocupati din nou, asa cum Ucraina s-a trezit peste noapte ca Crimeea nu ii mai apartine sau cu razboiul din Donbas si Lugansk. Moscova niciodata nu da, ea numai ia. Rusia are proiectul sau de a stopa unirea (n.red. cu Romania), federalizarea republicii. Daca federalizam republica, atunci asta inseamna transnistrizarea Basarabiei si nu mai putem lua decizii nici in directia europeana, nici in directia unirii', a declarat Ghimpu, pentru Agerpres.





Mihai Ghimpu, care este si presedinte al Partidului Liberal din Republica Moldova, este convins ca liderii de la Moscova vor depune eforturi foarte mari pentru ca partidele pro-ruse sa castige viitoarele alegeri parlamentare.





Pe de alta parte, el crede ca sansele ca Republica Moldova sa devina membru al Uniunii Europene sunt mici, in contextul in care "Europa nu mai are proiect de extindere".