Peter Szijjarto: Ungaria a pierdut 6,5 miliarde de dolari din cauza sanctiunilor impuse Rusiei

"Dat fiind ca exporturile anuale ale Ungariei se ridica la 90 de miliarde de dolari, este o pierdere care se simte", a spus Szijjarto.El a adaugat ca sanctiunile au fost ineficiente si au facut mai mult rau decat bine si a mai spus ca spera ca masurile economice punitive sa fie usurate la summitul UE din martie.Decizia depinde insa si de dialogul dintre Rusia si Statele Unite, a afirmat ministrul ungar. Daca acest dialog este pozitiv, va fi mult mai usor sa convinga partenerii europeni sa fie mai permisivi cu Moscova."UE urmeaza exemplul SUA in mare masura in relatiile cu Moscova si noua nu ne place politica americana cu privire la Rusia. De aceea am fost bucurosi de victoria lui Donad Trump", a spus Szijjarto, care a mai adaugat ca Ungaria si-ar dori sa fie intermediar al dialogului dintre SUA si Rusia si un pilon al consolidarii acestor relatii.El a mai spus ca daca Europa dialogheaza pragmatic cu Moscova, nu vor fi pierderi foarte mari, mai ales pentru ca se afla in concurenta cu China, SUA si Marea Britanie.Ministrul ungar a adaugat ca dezbaterea cu privire la sanctiunile impuse Rusiei a ajuns la un alt nivel in Europa si mai multe tari se opun extinderii sanctiunilor. Insa cand a fost vorba despre vot, Ungaria a fost singura care a vrut sa voteze impotriva extinderii sanctiunilor si a decis sa nu foloseasca dreptul de veto ca sa nu-si supere partenerii europeni.Presedintele rus Vladimir Putin este asteptat in vizita oficiala la Budapesta la 2 februarie pentru a discuta probleme legate de economie, a mai spus Szijjarto.