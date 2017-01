UPDATE Brexitul poate fi declansat doar cu aprobarea parlamentului britanic - decizie a Curtii Supreme

Votul a fost de 8 la 3 judecatori in cazul acestei hotarari, potrivit careia Executivul nu poate declansa articolul 50 din Tratatul de la Lisabona fara incuviintarea Legislativului.Cel mai inalt for judiciar britanic a respins argumentul guvernului, ca premierul Theresa May poate sa-si foloseasca puterile executive cunoscute drept „prerogativa regala” pentru a invoca Articolul 50 si a incepe cei doi ani de discutii pentru despartirea de UE.Pe de alta parte, Curtea a respins si argumentele ca parlamentele din Irlanda de Nord, Scotia si Tara Galilor ar trebui sa-si dea si ele acordul inainte de invocarea Articolului 50.May a spus de mai multe ori ca va declansa Brexitul inainte de sfarsitul lunii martie, dar acum ea va trebui sa obtina mai intai consimtamantul parlamentarilor, ceea ce ar putea insemna ca planurile ei ar putea fi modificate sau amanate, desi partidul laburist din opozitie a afirmat anterior ca nu ii va frana calendarul stabilit.Marti, dupa anuntarea deciziei Curtii Supreme, liderul laburist Jeremy Corbin a spus ca respecta referendumul si nu va impiedica procesul de invocare a Articolului 50, dar va incerca sa modifice legislatia necesara, la trecerea acesteia prin parlament."Partidul laburist solicita din partea guvernului un plan care sa asigure ca Executivul va raspunde in fata parlamentului de-a lungul negocierilor si un vot semnificativ care sa asigure ca acordul final primeste aprobarea parlamentului", afirma Corbin.