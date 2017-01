Trei barbati, arestati in Suedia dupa un viol in grup transmis live pe Facebook

Violul in grup ar fi avut loc duminica in Uppsala si a socat intreaga tara. Mai multi utilizatori care au vazut transmisiunea live au sesizat politia.Fortele de ordine au facut un raid la apartament si au au retinut trei barbati nascuti intre 1992 si 1998. De asemenea, ei au gasit o femeie. Presupusa victima ar avea circa 18 ani.Transmisiunea este doar ultimul video care aduce in atentie problemelor etice complexe cu care se confrunta Facebook Live si alte servicii online. Facebook Live permite oricui sa transmita live de pe telefon,Desi televiziunile traditionale sunt reglementate, serviciile de streaming pe internet nu se confrunta cu aceleasi restrictii si isi impun propriile reguli.Presa locala a scris ca video-ul a fost sters iar politia a facut apel la oricine are o copie a imaginilor sa o predea autoritatilor.