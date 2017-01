Curtea Suprema din Marea Britanie decide marti daca Guvernul are nevoie de aprobarea Parlamentului pentru declansarea Brexitului

Avand in vedere importanta acestui caz, toti cei 11 membri ai Curtii Supreme vor participa la judecarea acestui apel





Cazul are si implicatii constitutionale majore in ceea ce priveste echilibrul de putere intre legislativ si executiv.





Guvernul afirma ca folosirea unei prerogative regale nu submineaza Parlamentul, argumentand ca britanicii au votat sa paraseasca Blocul comunitar in cadrul unui referendum aprobat printr-un act al Parlamentului "si Guvernul este hotarat sa respecte rezultatul referendumului".





Guvernul Marii Britanii se asteapta sa piarda procesul la Curtea suprema de justitie privind declansarea procedurii Brexit, urmand sa fie nevoit sa ceara aprobarea Parlamentului pentru activarea procesului de iesire din Uniunea Europeana, afirma surse citate de cotidianul The Guardian.

Guvernul a facut apel la decizia Inaltei Curti de Justitie de la Londra in care se stipula ca premierul britanic nu poate invoca articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, fara acordul Parlamentului.Anterior, premierul Theresa May a declarat ca va invoca articolul 50 in jurul datei de 31 martie, pe baza unei prerogative regale care permite Guvernului de la Londra sa retraga tara din tratatele internationale.Pe de alta parte, judecatorii au stabilit ca "prerogativele Coroanei nu permit Guvernului" sa initieze procesul de iesire din UE.