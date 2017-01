Deputat AKP: NATO a pus la cale puciuri in Turcia, este o organizatie terorista

Deputatul AKP de Gaziantep, Samil Tayyar, a acuzat NATO ca a pus la cale puciuri militare in Turcia si ca alianta a devenit o "organizatie terorista", relateaza Turkish Minute, citat de News.ro. Partidul AK a fost condus de Erdogan inainte ca acesta sa devina presedinte al tarii.





Intrebat intr-un interviu cum i se pare perceptia puternica din Turcia ca tentativa esuata de lovitura de stat, din 15 iulie, a fost organizata de NATO si Statele Unite, Tayyar a raspuns : "Turcia a fost vizata de puciuri de cand a aderat la NATO. NATO a fost implicat intotdeauna in toate situatiile murdare si sangeroase care au avut loc in tara. Puciul din 1960 a fost pus la punct de britanici, iar memorandului militar din 1971 a fost opera CIA, in timp de lovitura de stat din 1980 a fost pregatita de NATO. Potrivit planului NATO, care a trasat o foaie de drum, nu ar trebui sa existe o Turcie cu (presedintele Recep Tayyip - n.r.) Erdogan".





"NATO, care incearca sa redeseneze regiunea cu toate organizatiile teroriste, a devenit acum o amenintare la adresa Turciei. NATO poate fi adaugata pe lista organizatiilor teroriste (alaturi de - n.r.) ISIS, PKK si FETO (termenul folosit de Guvernul turc pentru a-i desemna pe sustinatorii clericului Fethullah Gulen - n.r.), pentru ca a devenit o grupare terorista", a subliniat el.





Tayyar consider ca Ankara ar trebui sa ia masuri impotriva amenintarilor reprezentate de NATO si ca una dintre aceste masuri ar fi inchiderea bazei aeriene de la Incirlik, din sudul Turciei.





Turcia este un aliat-cheie al coalitiei internationael din Siria, printre altele punand la dispozitie baza sa aeriana de la Incirlik pentru avioanele aliatilor care participa la operatiuni impotriva jihadistilor.

Ankara a afirmat recent ca isi rezerva dreptul a inchide baza pentru trupele coalitiei.