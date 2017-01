Procurorii italieni iau in considerare acuzatii de neglijenta criminala in urma avalansei care a ingropat hotelul Rigopiano: Managerul hotelului ceruse ajutorul autoritatilor chiar inaintea tragediei

Managerul Bruno Di Tommaso a trimis autoritatilor locale si provinciale un e-mail chiar in ziua avalansei, in care s-a plans de situatia drumurilor blocate, a seismelor puternice si a atras atentia ca generatorul nu va rezista mai mult de 24 de ore."Ne uitam la toate deciziile care au dus la construirea si deschiderea respectivului hotel", a declarat procurorul Cristina Tedeschini din localitatea Pescara.Procurorii incearca sa determine si cum a ajuns hotelul izolat in urma inchiderii drumurilor si de ce a fost intarziata interventia plugului de zapada pana dupa producerea avalasei mortale in masivul Gran Sasso.Pana la 120.000 de tone de zapada s-au desprins din masiv, au distrus o padure si au ingropat hotelul, dupa ce mai multe cutremure puternice au lovit regiunea. Se pare ca viteza avalansei a atins 100 de kilometri pe ora atunci cand a acoperit hotelul Rigopiano.Hotelul Rigopiano a fost construit in anii '70, la o altitudine de 1.200 de metri in muntii Apenini.