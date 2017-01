Noua Zeelanda, lovita de o "bomba meteo": Zapada si inundatii in plina vara

New waterfalls popping up everywhere along the Arthur's pass. Photo in Jacksons. #WeatherBomb pic.twitter.com/4IEVXnt6jn — Henry McMullan (@HenryMcMullan) 19 January 2017

O zona cu presiune scazuta a afectat joi dupa-amiaza Insula Sudica, provocand caderi de zapada, dupa care s-a extins, in weekend, in intreaga tara.Auckland si Insula Nordica au suferit pene de curent majore, in timp ce raurile de pe coasta de vest a Insulei Sudice s-au umflat in decurs de cateva ore, spaland drumuri si purtand materiale precum trunchiuri de copaci adusi din Alpii Sudici.Serviciul de meteorologie a anuntat ca evenimetele "extreme" pecum cele inregistrate saptamana trecuta sunt din ce in ce mai dese in Noua Zeelanda, carea avea deja un tipar meteo dificil, din cauza apropierii de Antarctica si a mediului alpin."Bomba meteo a fost provocata de un curent de aer cald care a venit dinspre Australia, rezultand intr-o zona cu presiune scazuta cand s-a deplasat catre Marea Tasman, absordind umiditate si crescand in intensitate", a explicat meteorologul Mads Naeraa-Spiers de la MetService."A provocat ploi abundente, vanturi puternice si furtuni. Campul alpin Cardrona arata asa cum arata in mijlocul iernii, nu vara".Naerra-Spiers a mai afirmat ca inundatiile pe coasta de vest continua sa reprezinte un motiv de ingrijorare, iar vanturile puternice au rasturnat masini.