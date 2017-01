Theresa May a fost informata la preluarea mandatului ca submarinul nuclear din programul Trident a fost certificat cu succes in teste - purtator de cuvant

Sunday Times a acuzat duminica guvernul britanic ar fi acoperit esecul inregistrat de o racheta Trident, ce poate transporta incarcatura nucleara. O racheta Trident IID5 nearmata, lansata in iunie 2016 de pe un submarin britanic, ar fi luat-o in directia gresita, indreptandu-se catre SUA, relateaza publicatia britanica.Testul ar fi avut loc cu putin timp inainte ca May sa ceara parlamentului de la Londra sa cheltuiasca 40 de miliarde de lire pentru noi submarine Trident.Intr-un interviu acordat duminica BBC, May a refuzat in repetate randuri sa raspunda direct daca stia sau nu despre esecul testului, inainte votului din Parlament.“La preluarea mandatului, actualul premier a fost informat cu privire la o paleta chestiuni nucleare, inclusiv asta”, a transmis purtatoarea de cuvant reporterilor, referindu-se la rezultatele testelor de certificare.Intrebata daca testele au esuat, purtatoarea de cuvant a refuzat sa discute detalii operationale, insa a precizat ca eficienta si capacitatea rachetelor Trident nu sunt puse in discutie.