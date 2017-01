Politia germana a arestat un barbat suspectat ca planifica un atac terorist

Fortele speciale de politie l-au arestat pe barbat, impreuna cu o femeie, in timpul unui raid asupra unui apartament din orasul Neuss, a declarat purtatorul de cuvant al Biroului pentru Investigatii Penale (LKA). Femeia, identificata de presa drept sotia barbatului, a fost eliberata intre timp.Autoritatile germane se afla sub stare de alerta inalta dupa atacul asupra targului de Craciun din Berlin, in care 12 persoane si-au pierdut viata.Potrivit revistei Focus, tanarul retinut sambata planuia un atac cu bomba ce viza politisti si soldati. Atat el, cat si suspectul retinut in Austria, au facut experimente cu diferite materiale, intr-un apartament din Neuss, pentru a crea explozibili.Autoritatile germane nu au divulgat nationalitatea suspectului. El a fost arestat sub suspiciunea ca planifica "un act violent", a declarat Frank Scheulen, reprezentant al LKA.Arestul vine in urma unui pont furnizat de autoritatile austriece, a precizat Scheulen.