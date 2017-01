Scandal de luare de mita in Bavaria. Primarul din Regensburg este in arest preventiv

Wolbergs a fost arestat miercuri, impreuna cu seful celei mai mari firme de constructii imobiliare din oras, Volker Tretzel, si fostul angajat si apropiat al acestuia din urma, Franz W., relateaza Spiegel online . Acuzatiile sunt de luare, dare de mita si complicitate la aceste infractiuni. In plus, suspectii ar fi incercat influentarea martorilor, iar in cazul lui Tretzel, ar fi existat chiar pericolul ca el „sa fuga”, sustragandu-se actului de justitie.Desi inca nu s-a dat o sentinta judecatoreasca, cariera politica a lui Wolbergs e pe duca. Partidul social-democrat din Bavaria, care isi pusese mari sperante in politicianul de 45 de ani, s-a distantat de acesta. Chiar daca nu a facut-o pana acum, Wolbergs a spus ca va demisiona din functie, daca nu va reusi sa-si probeze nevinovatia, potrivit Frankfurter Rundschau „N-am fost niciodata in viata mea coruptibil”, a declarat el inainte de Craciun, adaugand ca nimeni nu a incercat vreodata sa-l cumpere. „"Sunt ferm convins ca am actionat intotdeauna corect", a precizat el.Afirmatiile sale sunt contrazise de acuzatiile procuraturii, iar in presa au aparut detalii despre modul in care s-ar fi incasat mita. Aceasta ar fost virata in contul unei sectii „de cartier” a SPD, in transe mai mici de 10.000 de euro, plafon peste care sponsorizarile de partid trebuie facute publice.Cateva detalii au trezit suspiciunea anchetatorilor. Totalul sumei depaseste cu mult uzantele sponsorizarii de partid la nivel de organizatie locala. Sectia Stadtsüden are doar 22 de membri si se pare ca ar fi fost reanimata tocmai in scopul strangerii de fonduri pentru campania de primar a lui Wolbergs.Casiera acestei organizatii social-democrate din Regensburg este chiar sotia primarului, iar un fost angajat al firmei de constructii vizate a primit, toamna trecuta, un post de conducere la o societate imobiliara aflata in administratie locala de stat.In apararea sa, Wolbergs spusese anterior ca este vorba de pure coicidente si ca, in cazul sau, se prevaleaza ferm de prezumtia de nevinovatie. El ar mai avea „o multime de planuri pentru oras”. Ramane de vazut daca aceste planuri vor deveni vreodata realitate, caci in cazul in care va fi nevoit sa-si dea demisia din functie, el a spus ca va pleca si din oras.Wolbergs a preluat functia de primar in Regensburg, oras cu 150.000 de locuitori si al patrulea ca marime in Bavaria, in 2014. El a format o coalitie de guvernare locala „pestrita”, formata din SPD, Verzi, Liberali, Alegatorii Liberi si Pirati. Astfel, „tanara speranta” a social-democratilor bavarezi a pus capat unei neintrerupte guvernari locale a crestin-socialilor (CSU), decimati de conflicte interne.Acum doi ani, capii SPD-ului l-au aclamat pe minunatul tanar care a spart monolitul politic crestin-social. Dupa scandalul anchetarii acestuia, laudele au amutit. Si totusi, pentru a minimaliza pagubele de imagine, social-democratii de la nivel federal s-au amestecat „in discutie” si au dispus virarea unei parti din sponsorizari la nivel central. Astfel s-a incercat evitarea unor amenzi pentru false declaratii referitoare la donatiile de partid.