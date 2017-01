Leu in cusca

Masculul in varsta de 10 ani era inchis in cusca, fiind pregatit pentru o filmare, cand a devenit dintr-o data agresiv, potrivit politiei.Un barbat in varsta de 55 de ani si o femeie de 28 de ani au suferit muscaturi pe cap si picioare.Nu este clar ce a provocat animalul.Oficialii din politie si sanatate din prefectura Chiba, la este de Tokyo, unde se afla compania de productie, investigheaza incidentul.