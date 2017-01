Diplomat chinez: China isi va asuma, daca trebuie, rolul de lider mondial

Zhang Jun, director general al Departamentului de Economie Internationala din Ministerul de Externe chinez, a facut aceste comentarii in timpul unui briefing cu jurnalistii straini in care a discutat despre vizita presedintelui Xi Jinping in Elvetia saptamana trecuta.Xi a prezentat China drept lider mondial intr- o lume globalizata in care doar cooperarea internationala ar putea rezolva principalele probleme majore.Vorbind cu cateva zile inainte ca Trump sa fie investit, Xi le-a cerut tarilor sa rezista in fata tentatiei izolationismului, semnaland dorinta Beijingului de a juca un rol mai mare pe scena mondiala.Elaborand pe aceasta tema, Zhang a declarat ca tara sa nu are nicio intentie de a cauta sa obtina pozitia de lider mondial."Daca cineva ar zice ca China joaca un rol de lider in lume, as spune ca nu China e cea care se grabeste sa ajunga in fata ci mai degraba ca principalii candidati din prima linie au facut un pas inapoi, lasand locul Chinei", a declarat Zhang."Daca i se cere Chinei sa joace rolul de lider mondial, atunci China isi va asuma aceste responsabilitati", a adaugat diplomatul chinez.