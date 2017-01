Negocierile de pace intre rebelii sirieni si Guvern au inceput la Astana

Prima intalnire a fost deschisa de ministrul kazah de Externe Kairat Abdrakhmanov, aflat in fata celor 2 delegatii adunate in jurul unei mese rotunde instalate in hotelul Rixos din astana."Aceasta intalnire demonstreaza clar eforturile comunitatii internationale catre o solutionare pacifista a situatiei in Siria", a declarat Abdrakhmanov, citind o declaratie a presedintelui kazah Noursoultan Nazarbaiev."Singura cale pentru solutionarea situatieiin Siria ar trebui sa fie aceea a discutiilor, bazate pe incredere si intelegere mutuale", a adaugat el.Desi cele doua tabere au vorbit, timp de mai multe saptamani, de negocieri directe, rebelii au ales, in final, in ultimul moment ebelii au ales sa nu se intalneasca fata in fata cu delegatia regimului.