VIDEO Kellyanne Conway: Casa Alba a prezentat "fapte alternative" cu privire la multimea de la investirea lui Trump

Intrebata in emisiunea "Meet the Press", realizata de NBC, de ce, in prima sa comunicare cu presa de la Casa Alba, Spicer lansat afirmatii care s-au dovedit false, spunand ca "acesta a fost cel mai numeros public care a venit la o investitura, punct", Conway a afirmat:"Daca veti continua sa va referiti la secretarul nostru de presa in acest tip de termeni, cred ca va trebui sa ne regandim relatia".Conway a raspuns criticilor ca noua administratie se concentreaza pe multime, mai degraba decat pe probleme interne si externe importante spunand: "Ne simtim datori sa iesim in fata, sa scapam de dubii si sa prezentam fapte alternative"."Dumneavoastra spuneti ca este fals. Ei au dat - Sean Spicer, secretarul nostru de presa - au dat fapte alternative", a apus Conway.Jurnalistul NBC Chuck Todd i-a raspuns: "Faptele alternative nu sunt fapte, sunt falsuri".Conway a incercat sa duca discutia spre alte subiecte insa jurnalistul NBC a revenit cu intrebarile asupra acestei probleme, intreband din nou de ce a secretarul de presa a prezentat date false, starnind un scandal pe un subiect care, in realitate, ar fi fost minor."Nu cred ca puteti dovedi ca faptele au fost de o parte sau de alta", a declarat Conway, spunand ca felul in care presa a prezentat telespectatorilor acest subiect este un exemplu al felului in care presa se poarta cu administratia Trump, acesta fiind, totodata, motivul care justifica afirmatiile sceretarului de presa.