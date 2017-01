Economia Turciei, in incetinire: Caderea lirei turcesti pune presiune pe comercianti

Multi comercianti sufereau deja in urma unei incetiniri economice accentuate si scaderea numarului de turisti, dupa un val de atacuri cu bomba mortale.Brandurile straine venite in Turcia sunt de asemenea afectate. Lantul de imbracaminte C&A (Olanda), Topshop (Marea Britanie), companie de cosmetice Douglas (Germania) si retailerul de suplimente alimentare GNC (SUA) au disparut in ultimele luni din centrele comerciale.Spatii comerciale in unele dintre cele mai mari mall-uri din Istanbul raman goale."Din moment ce mai multe branduri si-au inchis magazine, pe rand, oamenii nu au observat", a declarat Acar, care a fondat in 1979 lantul de magazine cosmetice care ii poarta numele. Acar detine 76 de magazine in intreaga Turcia."In cariera mea de 46 de ani, este prima data cand am probleme cu plata chiria, utilitatilor si salariilor. Am pus in aceasta afacere toate veniturile mele din alte afaceri, am crescut capitalul, dar nu este suficient. Nu sunt George Soros, de asta depind".Sute de mall-uri au rasarit in Turcia in ultimele doua decenii, simboluri ale cresterii rapide conduse de consum, care a contribuit la consolidarea reputatiei presedintelui Tayyip Erdogan in perioada mandatelor de prim-ministru, intre 2003-2014.Insa aceasta crestere a lasat slabiciuni structurale in economie, iar problemele din sectorul comertului cu amanuntul si din intreaga economie vin intr-un moment incomod pentru Erdogan. El ar urma sa ceara sprijinul popular intr-un referendum in primavara, referendum ce vizeaza intarirea institutiei prezidentiale. Ankara nu isi poate permite o incetinire accentuata.Totodatat, afacerea lui Acar a fost lovita de o crestere a taxelor asupra importurilor unor produse cosmetice si de restrictii privind produsele ce pot fi platite prin card de credit, in rate, masura luata pentru a stimula rata de economisire a Turciei.Multe dintre noile mall-uri au fost finantate cu imprumuturi in dolari si euro iar proprietarii lor, care au constatat o crestere a dobanzilor dupa ce lira a scazut, au crescut chiriile, stabilindu-le in valuta pentru a compensa riscul.Perioada de recuperare a investitiei pentru dezvoltatorii de malluri din Istanbul a crescut in ultimii ani, la o medie de 22 de ani, de la 15-16 ani, in mare parte din cauza riscului ratei de schimb valutar si a incertitudinii veniturilor din inchirieri, spune Hulusi Belgu, seful Consiliului turc al Centrelor Comerciale (AYD).Lira a scazut cu 10% in comparatie cu dolarul de la inceputul anului 2017, ceea ce oface una dintre moneda majore ale lumii cu cele mai slabe rezultate.