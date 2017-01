Un grup din care fac parte si fosti avocati ai Casei Albe il da in judecata pe Trump

Plangerea, depusa de grupul Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, va argumenta ca prevederile Constitutiei interzic plati catre afacerile lui Trump si va incerca sa obtina din partea instantei un ordin care sa ii interzica lui Trump sa accepte astfel de plati, a declarat Deepak Gupta, unul dintre avocatii care lucreaza la acest dosar.Trump face afaceri cu tari precum China, India, Indonezia si Filipine, a notat grupul intr-un comunicat."Cand Trump presedintele se aseaza sa negocieze acorduri comerciale cu aceste tari, poporul american nu are cum sa stie daca se va gandi sau nu si la profiturile lui Trump omul de afaceri", arata organizatia intr-o declaratie de presa.Un reprezentant al lui Trump a refuzat sa comenteze acuzatiile.