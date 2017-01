Donald Trump despre participantii la manifestatiile impotriva sa: Au fost alegeri, de ce nu au votat?

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 ianuarie 2017

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 ianuarie 2017

"Am vazut manifestatiile de ieri, dar am impresia ca tocmai am avut alegeri! De ce acesti oameni nu au mers la vot ?", a scris Trump pe Twitter. El a criticat si celebritatile care s-au remarcat la aceste proteste si care in opinia noului presedinte au facut astfel "mult rau".Dar, intr-o a doua postare aparuta o ora mai tarziu, Trump a admis ca manifestatiile pasnice sunt un drept esential in democratia americana. "Chiar daca nu sunt intotdeauna de acord, recunosc dreptul oamenilor de a-si exprima punctul de vedere", a mentionat presedintele pe reteaua de socializare.Mai mult de doua milioane de persoane, mai ales femei, au participat sambata in diferite orase din Statele Unite la "Marsul femeilor", o actiune organizata pentru apararea drepturilor civile si contra presedintelui Donald Trump , iar numeroase adunari de solidaritate au avut loc in intreaga lume. Protestul desfasurat la Washington a adunat circa un milion de persoane.Unul dintre motivele iesirii in strada a fost teama ca Donald Trump va numi un nou judecator conservator la Curtea Suprema, ceea ce ar putea duce la repunerea in cauza a dreptului la avort.La mars au luat cuvantul vedete precum cineastul Michael Moore, actritele America Ferrara si Scarlett Johansson, cantareata Alicia Keys, dar si Madonna, care a urcat pe scena pentru a chema la o "revolutie a iubirii" si a cantat doua melodii.Multi dintre manifestanti purtau palarii roz cu urechi de pisica ("pussy hats"), devenite simbolul opozitiei fata de Trump, dupa publicarea in timpul campaniei electorale a unei inregistrari video din 2005 in care un microfon deschis din greseala l-a surprins facand comentarii obscene despre femei cu un moderator de televiziune.