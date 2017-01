Boiko Borisov: In Bulgaria, un kilometru de autostrada costa de cateva ori mai putin decat in Romania

Premierul bulgar demisionar a cerut presei sa verifice care este costul unui kilometru de autostrada in Bulgaria si in Romania: "Eu cred ca in Bulgaria costul este de cateva ori mai mic, celelalte conditii - solul si materialele - fiind similare."Boiko Borisov a demisionat impreuna cu intregul guvern bulgar dupa ce candidata pe care a sustinut-o la alegerile prezidentiale din 13 noiembrie, conservatoarea Tetka Taceva, a pierdut scrutinul in favoarea candidatului sustinut de Partidul Socialist, Rumen Radev, acesta din urma fiind investit oficial duminica.Deoarece partidele politice din Bulgaria nu au ajuns la un acord pentru constituirea unui nou guvern, Borisov este in continuare premier interimar.