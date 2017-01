"Vom incepe negocierile in ceea ce priveste NAFTA, imigratia si securitatea la frontiera", a declarat Donald Trump.Pactul comercial NAFTA a intrat in vigoare in urma cu 23 de ani.In timpul campaniei prezidentiale, Trump a promis ca, daca va fi ales presedinte, va renegocia pentru conditii mai favorabile in SUA.