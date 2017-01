Casa Alba, in "stadii incipiente" ale discutiilor privind mutarea Ambasadei americane din Israel

"Ne aflam in primele etale ale discutiei privind acest subiect", a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer.Inca inainte de a fi investit in functia de presedinte al SUA, Donald Trump a promis ca va muta Ambasada americana in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Mai mult, acesta l-a numit pe avocatul David Friedman viitor ambasador in Israel.Totodata, ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost desemnat drept consilier pentru Orientul Mijlociu.Relatiile dintre Israel si administratia Obama s-au tensionat in urma acordului nuclear cu Iranul. Netanyahu i-a acuzat pe Obama si pe secretarul de stat, John Kerry, ca promoveaza conspiratia cu teritoriile palestiniene dupa ce, luna trecuta, Consiliul de securitate al ONU a adoptat o rezolutie prin care cere Tel Avivului sa renunte la politica de colonizare.