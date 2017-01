Casa Alba avertizeaza ca va lupta "din toate fortele" cu presa pe care o acuza de atacuri nedrepte la adresa lui Donald Trump

A doua zi dupa ce presedintele republican a folosit prima sa vizita la sediul CIA pentru a acuza presa ca subestimat multimea de la investirea sa in functie, seful Cancelariei prezidentiale, Reince Priebus, si-a exprimat indignarea fata de materialele aparute in mass-media, pe care le-a descris drept "atacuri"."Ideea nu este marimea multimii. Ideea o reprezinta atacurile si tentativa de a delegitimiza acest presedinte intr-o singura zi. Si nu vom sta aici si accepta acest lucru", a spus Priebus pentru "Fox News Sunday".Priebus s-a plans si in legatura cu un articol aparut in presa potrivit caruia un bust al lui Martin Luther King Jr. a fost scos din Biroul Oval.Informatia a fost corectata rapid, dar atat Trump, cat si purtatorul sau de cuvant, Sean Spicer, l-au criticat personal pe autor.In fata numarului mult mai redus de participanti la ceremonia de vineri, noul lider de la Casa Alba a criticat sambata presa, pe care a acuzat-o de minciuni. "Am rostit un discurs, am primit si erau un milion, un milion si jumatate de persoane", a spus el in cursul unei vizite la sediul CIA.Ca regula, autoritatile de la Washington nu ofera estimari ale numarului de oameni care iau parte la astfel de evenimente, tocmai pentru a evita polemicile. Singurul mod de a face astfel de estimari este prin compararea fotografiilor facute din aer, care arata ca investirea republicanului a atras numai cateva sute de mii de persoane, indiscutabil mai putin decat cea a lui Barack Obama in 2009.Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, a convocat o conferinta de presa sambata seara, pentru a critica presa care a transmis aceste estimari si comparatii."A fost cea mai mare multime vazuta vreodata la o investitura, punct, (si - n.r.) vom cere presei sa dea socoteala", a spus el, refuzand sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.